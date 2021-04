Julkkisravintoloitsija hallituksen kaavailemista anniskeluajoista: "Nöyryyttävä ehdotus"

Hallitus on esittänyt tiukkoja rajoituksia muun muassa anniskeluaikoihin. Tautitilanteen niin vaatiessa ravintolan anniskelu voisi päättyä jo kello 17 ja ravintolan olisi suljettava ovensa tuntia myöhemmin.

– Se riippuu, millä ehdoin saadaan avata. Jos esimerkiksi anniskelu loppuu viideltä ja kuudelta kiinni, niin se on aivan sama kuin sanoisin, että sori meillä ei ole vara maksaa korvauksia, mutta pysykää kiinni.

– Jos on illallisravintola, hyvin hankalaa jos ihmiset on neljään puoli viiteen töissä, niin kyllä siinä pikkaisen kiire tulee syödä illallista. Minusta se on nöyryyttävä ehdotus.