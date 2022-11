Julkkis-dj, näyttelijä, olympiaurheilija – nämä kaikki julkisuuden henkilöt pyrkivät eduskuntaan

Jaossa on 200 kansanedustajan paikkaa 13 eri vaalipiirissä.

Yrittäjä, dj ja tosi-tv:stä tuttu Amanda Harkimo, 32, on asettunut ehdolle Uudenmaan vaalipiirissä Liike Nytin riveissä.

Vuohijoki kirjoittaa Twitterissä, että ehdolle asettumisen isoimpia haasteita on ollut tieto siitä, miten paljon negatiivisuutta ehdokkaaksi asettuminen aiheuttaa

Kuntavaaleissa huiman äänimäärän kerännyt, ennen opettajan töitä tehnyt Minja koskela on myös vasemmistoliiton ehdokas Helsingin vaalipiirissä.

Turkulainen tutkija, eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola on ehdolla Varsinais-Suomen vaalipiirissä vihreiden edustajana. Aaltola on tunnettu eläinten hyvinvoinnin puolestapuhuja.

Kristillisdemokraateissa ehdolla on neljästi olympialaisissa pikaluistellut Mika Poutala. Ammattilaisuransa vuonna 2018 lopettanut Poutala voitti urallaan kaksi EM-hopeaa. Poutala valittiin Espoon kaupunginvaltuustoon vuonna 2021.

Muita eduskuntaan pyrkiviä tunnettuja urheilijoita on muun muassa Susijengin kapteeninakin toiminut koripalloilija Shawn Huff (vihr.), entinen jalkapalloilija Timo Furuholm (vas.) ja aktiviiuransa vuonna 2014 lopettanut pituushypyn MM-pronssimitalisti Tommi Evilä (kok.).

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll on ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä kokoomuksen riveissä. Hän on toiminut Espoon kaupunginvaltuustossa vuodesta 2021 lähtien. Aleksanteri-instituutin johtajana yli 20 vuotta toiminut yhteiskuntatieteilijä Markku Kivinen on ehdolla Helsingissä.