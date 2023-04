Nämä uudet, tunnetut nimet ovat menossa läpi eduskuntaan – katso, onko joukossa oma ehdokkaasi

Joukossa ennakkoäänten jälkeen on muun muassa Jarno Limnéll (kok.). Limnéll on Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, joka on tullut tutuksi viime vuosien kyberuhkiin ja kybersodankäyntiin liittyvän uutisoinnin kautta.

Kokoomuksen listoilla Uudellamaalla on ollut ehdolla myös Susanne Päivärinta, joka on niin ikään menossa läpi eduskuntaan. Päivärinta on toimittaja ja juontaja, joka on työskennellyt vuodesta 2017 lähtien Iltalehdessä. Tätä ennen hän työskenteli yli 20 vuoden ajan Ylen toimittajana.