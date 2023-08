Yhteensä 30 syyttäjää ja sihteeriä paiskii töitä mammuttimaisen Vastaamo-jutun parissa – jutun laajuus aiheuttaa ennenäkemättömiä ongelmia

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyvästä oikeudenkäynnistä on tulossa historiallisen suuri. Jutun laajuuden vuoksi syyteharkintaa tehdään porrastetusti. Aluesyyttäjä Bo-Niklas Lundqvist Etelä-Suomen syyttäjäalueelta kertoo, että nyt arvioidaan sitä, onko asianomistajien kohdalla näyttöä törkeän kiristyksen uhriksi joutumisesta. Lisäksi tarkastellaan, ovatko uhriin liittyvät verkkoon vuotaneet tiedot aitoja.

– Onhan tapaus aivan poikkeuksellinen. Kun ajattelee, että meillä on 19 syyttäjää tämän asian kimpussa ja kansliahenkilökuntaakin 11 kappaletta, niin siinähän on noin 5 prosenttia syyttäjälaitoksen henkilöstöstä tällä hetkellä, Lundqvist toteaa.y

– Asianomistajien henkilöllisyys on salainen. Se on salassa pidettävä paitsi julkisuudelta, myös asianomistajien kesken. Tämä teettää ihan suunnattomasti työtä. Lisäksi on ratkaistavana se, miten oikeudenkäynti saadaan teknisesti järjestymään, Lundqvist sanoo.