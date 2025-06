Julija Navalnaja: "En halua Putinin kuolevan"

Julija Navalnaja haluaa Putinin samaan vankilaan, jossa hänen puolisonsa Aleksei Navalnyi kuoli.

Julija Navalnaja haaveilee paluusta Venäjälle mahdollisimman nopeasti, mutta se ei ole mahdollista useiden häntä vastaan nostaan syytteiden takia.

Venäjän opposition keulakuva puhui SuomiAreenassa tiistaina.

Julija Navalnaja sekä hänen lapsensa unelmoivat palaavansa jonain päivänä Venäjälle.

– Haluan olla Venäjällä. Haluan palata mahdollisimman nopeasti.

Navalnaja sanoo, että hänen arkensa on paljon matkustamista. Ohjelman juontaja Jaakko Loikkanen kysyi Navalnajalta, onko hänellä paikkaa, jota kutsua kodiksi.

– Kyllä, Venäjä.

"En halua Putinin kuolevan"

Julija Navalnaja ei halua, että Putin kuolee.

– En halua Putinin kuolevan. Haluan hänet vankilaan, oikeuteen. Haluan hänen pysyvän Venäjällä ja haluan, että hän on samassa vankilassa, missä mieheni kuoli. Haluan, että hän on poliittinen vanki.

Kuka ottaa vallan, sitten kun Putin on poissa?

Julija Navalnaja sanoo, että jos hän olisi Venäjän edustaja, hän antaisi Ukrainan olla Natossa sekä Euroopan unionissa, jos maa niin haluaisi.

– Se olisi Ukrainan oma valinta.

Entä Krimin niemimaa, kenelle se kuuluu? Venäjä valtasi Krimin niemimaan jo vuonna 2014.

– Krimin niemimaa kuuluu Ukrainalle. On tärkeää, että Ukraina on itsenäinen.

Julija Navalnaja on sitä mieltä, että mikä tahansa muutos Putinin jälkeen tulee olemaan positiivinen muutos.

– Kun hän (Putin) katoaa, tulee olemaan kaaosta. Mutta kaaosta on jo nyt, on korruptiota, maata johtaa diktaattori ja ihmisiä on syyttä vankilasta. Putinin jälkeen ei tule kovin rauhallista aikaa.