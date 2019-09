Jukka Virtanen ihmetteli itsekin, kuinka lukihäiriöisestä pojasta kehittyi sanan ammattilainen – muisteli uraansa lämmöllä MTV:lle 2015: "Se oli mahtavaa aikaa"

– Musiikkiohjelmia ei juuri ollut. Monia hauskoja muistoja sieltä on jäänyt. Esimerkiksi se, kun Remun (Aaltosen) "Viittä vaille kaks" kappaletta kuvattiin Katajanokan vankilassa. Remu istui silloin huumetuomiota ja minä soitin vankeinhoidon päällikölle, että pääseekö kuvaamaan? Olisi Remulle parempi lähtö vapauteen. Ja minähän pääsin, kertoi Jukka Virtanen MTV:n Retrohelmet - ohjelman haastattelussa keväällä 2015.

Myrskyluodon Maijan sanoittaja

– "Myrskyluodon Maija" on elämäntapalaulu, se kertoo enemmän kuin rakkaudesta. Komea lauluhan se on, en osaa kertoa miten se syntyi. Minulle vain annettiin nuotit käteen ja sanottiin että tee tähän teksti.

– Dannyn esittämä "Seitsemän kertaa seitsemän" on puolestaan järjettömän hieno laulu. Siinä elintaso nousee ja yritin aluksi laittaa siihen, että naapuri vei sen miehen siinä mielenhäiriöön ja se vielä nai sen muijaa hienolla tiikkipöydällä, mutta en saanut sitä sitten oikein istumaan siihen sanoitukseen, naureskeli Virtanen MTV:n haastattelussa.

Virtanen juonsi myös Runoraati-nimistä ohjelmaa, lukuisia konsertteja, tv- ja radio-ohjelmia. Hän oli myös ohjaaja ja ohjasi mm. vuonna 1967 elokuvan "Pähkähullu Suomi". Hänet muistetaan myös Rosvo-Rudolfin roolista, The Joulukalenterista ja olipa hänellä rooli Uuno-elokuvassakin (Lottovoittaja UKK Turhapuro 1976).

TV:ssä oltava omana itsenään

– Se on minusta paljon mukavampi kun ihminen on oma itsensä televisioruudussa. Sitä on paljon kivempi katsella, niin virheineen kuin osaamisineen, kertoo Virtanen Viihteen 50 v -ohjelmassa vuonna 2007.