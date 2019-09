Liput puolitangossa ja mielet maassa: Jämsänkosken oman pojan Jukka Virtasen kuolema on ykkösaihe lähikuppilassa – "Iso legenda on pois"

Lippu on puolitangossa Jukka Virtasen pallokentällä Jämsänkoskella. Ihmisiä käy hiljentymässä Virtasen kuolinpäivän aamuna lipputangon vieressä ja nappaamassa kuvan muistokseen.

Yksi varta vasten liikuntapaikalle Virtasen muistoa kunnioittamaan tullut on paikkakuntalainen Salla Linnala.

– On surullinen tunne, vaikka olihan tämä odotettavissa, koska hän sairasti niin pitkään ja oli ikääkin, Linnala sanoo.

"Kylän poika muisti maailmalla juurensa"

Virtasen synnyintalon portaille on tuotu hautakynttilä hänen kuolinpäivänsä aamuna.

– Jukan merkitys tälle pienelle paikkakunnalle oli valtava. Täällä on päästy röyhistelemään ja saatu mukavaa itsetuntoa, kun meidän oman kylän poika muisti aina maailmalla mainita juuristaan, Hakola sanoo.

Ykköstähdet syntymäpäiväjuhlissa Hotelli Jämsässä



– Varsinkin Juice Leskinen Grand Slamin esittämä Maamme-laulu on jäänyt mieleen.

Viihtyi tavallisten ihmisten joukossa

Jämsänkoski oli reilun 7000 asukkaan kaupunki ennen liittymistään Jämsään kymmenen vuotta sitten. Jämsänkosken kuppilassa paikkakunnan ykkösjulkkiksen poismeno on ollut päivän puheenaihe.

– Täällä on oltu surullisissa meiningeissä. Iso legenda Jämsänkoskelta on pois, General Way Pubin omistaja Sirpa Seppälä sanoo.