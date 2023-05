Jukka Jalosen aivoitukset herättivät keskustelua – Tero Lehterä otti käyttöön foliohattuajattelun

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

C Moren MM-studiossa pohdittiin ennen ottelua, mitä Jalonen Kapasen ja Armian siirtämisillä haki.

– Kakko -3, Armia -4 tai -5, Sallinen pelasi keskellä -5. Kapanen on +4, Olli Jokinen aloitti.

– Kapanen on ollut erittäin positiivinen. On pystynyt käyttämään nopeuttaan. On nähty, että hän pystyy pelaamaan vahvuuksillaan, Jokinen jatkoi.