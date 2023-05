Leijonat joutui ja päätyi kinkkiseen välikäteen NHL-muutosten kanssa – kuvottava temppu pistää IIHF:n testiin

Pidin

Kasperi Kapanen. Mitä tarinaa 26-vuotias NHL-hyökkääjä kirjoittaakaan. Kapanen raivostui kisojen alla toimittajien tekemistä jutuista, joissa viitattiin hänen asenneongelmiinsa. Kapanen pelasi umpisurkeasti Tshekin EHT-turnauksessa, minkä myötä moni oli jo pudottamassa häntä ulos kisakoneesta. Leijonakuningas Jukka Jalonen malttoi ja antoi sauman. Kortti kannatti kääntää. Kapanen on ollut Leijonien ylivertasesti paras pelaaja tämän kevään MM-turnauksessa. Hän on ainut, joka on pystynyt henkilökohtaisella tasolla luomaan paikkoja ja tekemään tulosta ilta toisensa jälkeen. Kiukku ja viha ovat kantaneet oikealla tavalla. Kapanen herkistyi lauantaina, kun hän puhui isoäidilleen omistetusta maalista. Hieno, hieno tarina. Iso tunnustus Kapasen suuntaan.