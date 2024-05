Olli Jokinen ilahtui Jukka Jalosen päätöksestä – povaa tuttua temppua Leijonissa: "Kun tuo kolmikko pääsee hyökkäyspäähän..."

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 10.-26.5.2024 MM-puolivälierä Ruotsi–Suomi to 23.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.30! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla. Turnauksen otteluohjelman näet tästä.

Jalosen maalivahtivalinta kohdistuu puolivälierässä Harri Säterin sijasta Emil Larmiin.

– Larmi oli erittäin hyvä Tanska-pelissä, Isoa-Britanniaa vastaan häntä ei juurikaan testattu. Mielestäni tämä on hyvä ratkaisu, sillä Larmi on näistä kahdesta maalivahdista ehkä nyt se kuumempi. Säteri on myös kadottanut muutaman maskin takaa tulleen kiekon, Jokinen kommentoi.

Leijonien kolmosketju hyökkää kello 21.20 alkavassa ottelussa muodossa Puistola-Helenius-Jormakka, joista jokainen vuorollaan – pääasiassa Helenius – on ollut kokoonpanon ulkopuolella. Jukureista toisensa läpikotaisin tuntevan kolmikon kyvyt ovat varsin hyvin Jokisella tiedossa.

– Erittäin hyvä ratkaisu, kun kyseessä ei ole pudotuspelisarja, Granlund on ulkona ja kyseessä on yksittäinen peli. Oli valmennukselta hyvä veto laittaa tutut miehet pelaamaan yhdessä. Kun tuo kolmikko pääsee hyökkäyspäähän pelaamaan, he kyllä löytävät toisensa ja pelaaminen tulee selkärangasta. Siihen päädyttiin varmasti Granlundin putoamisen vuoksi, Jokinen mietti.

Millaista jääkiekkoa "jukuriketjulta" on lupa Ruotsia vastaan odottaa?

– Kyllä he lähtökohtaisesti pelaavat nopeasti ja syöttö edellä. Se on ehdotonta tänä iltana, kun pelin vaade ja taso on kova. Odotan heidän pelaavan lyhytsyöttöpeliä. Jos he saavat esimerkiksi rännitettyä kiekon maalin taakse, kaikki tietävät roolinsa. Yksi on maalin edessä ja toinen tulee keskeltä läpi. Maalin takaakin pystyy silloin heittämään vähän jopa pimeänä kiekkoja maalin edustaan. Tuollaisia pieniä sovittuja juttuja heillä on, Jokinen ennakoi.

– Odotan tietysti myös sitä, että heidän on puolustettava hyvin, kuten kaikkien muidenkin. Se on lähtökohta kaikille ketjuille. Kaikki voima ei saa kuitenkaan tänään mennä puolustamiseen, sillä energiaa tarvitaan välttämättä myös vastahyökkäyksiin.

Leijonien kokoonpano Ruotsi-ottelussa:

Maalilla:

33 Emil Larmi (varalla 29 Harri Säteri)

1. kenttä:

80 Saku Mäenalanen – 24 Hannes Björninen – 81 Iiro Pakarinen

3 Olli Määttä (A) – 62 Jesper Mattila

2. kenttä:

12 Jere Innala – 27 Oliver Kapanen – 13 Jesse Puljujärvi

4 Mikko Lehtonen (A) – 38 Veli-Matti Vittasmäki

3. kenttä:

21 Patrik Puistola – 19 Konsta Helenius – 25 Pekka Jormakka

2 Rasmus Rissanen – 7 Oliwer Kaski

4. kenttä:

15 Juha Jääskä – 57 Arttu Hyry – 48 Valtteri Puustinen

50 Juuso Riikola – 18 Vili Saarijärvi

Kokoonpanon ulkopuolella: Ahti Oksanen, Mikael Granlund (pelikielto)