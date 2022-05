Jukka Jalonen paljasti Kari Jalosen maukkaat sanat pelin jälkeen – Leijonat-luotsilta tiukka murjaisu Tshekistä

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Totesimme, että nyt alkavat tosipelit: toinen jatkaa ja toinen putoaa. Ja totta kai hän arvosti meidän pelaamistamme. Betonia oli kuulemma vaikea murtaa, ja siihen me tietenkin pyrimme jatkossakin, Jukka Jalonen kertoi.

– Jussi on ollut erinomainen jo pitkään. Tosi rauhallinen ja vahva meidän maalillamme. Uskon, että hänen edessään on pelaajienkin helppo pelata.

"Jos he vetivät puolivaloilla, sitten he vetivät"

C Moren asiantuntijat nostivat ottelusta esiin erinäisiä tilanteita, joissa Tshekki pelasi löysästi ja joista paistoi joukkueen hengettömyys. Jukka Jalonen vastasi, että oli vaikea sanoa, näkyikö kentällä, ettei Tshekki pelaisi tosissaan.

– Jos he vetivät puolivaloilla, sitten he vetivät, eihän se meille kuulu. Me vedimme täysillä kyllä, Jalonen sanoi tiukasti.