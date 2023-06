Jukka Jalosella kirkas kuva uransa jatkosta – paljasti roolinsa seuraavan Leijonat-luotsin valinnassa: "Olemme keskustelleet nimistä"

Jalonen, 60, on ehtinyt toimia Leijonien vastuuluotsina kahteen eri otteeseen: 2008-2012 ja uudestaan vuodesta 2018 eteenpäin. Palkintokaapista löytyy kolme maailmanmestaruutta, olympiakulta ja muita arvokisamitaleja.

– Oikeastaan päätös tuli tehtyä jo vuosi sitten, kun tein yhden vuoden eli tulevan vuoden jatkon sopimukseni päätteeksi. Ajattelin jo silloin, että kyllä tämä (tuleva) kausi on varmasti viimeinen Leijonissa. 12 vuotta yhteensä on kuitenkin aika paljon yhdelle miehelle. On varmaan hyvä Leijonienkin kannalta, että tulee vähän vaihtuvuutta, ja varmasti itsellenikin.