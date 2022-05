– Totta kai se auttaa, kun pelaajat ovat sen kokeneet usean kerran. On oltu häviöllä ja noustu tosi kovissa paikoissa. On helpompi luottaa omaan peliin ja sen jauhamiseen. Pelaajat uskovat siihen, että meidän peli tuottaa riittävät maalipaikat, jos häviöllä ollaan kärsivällisiä. Ja niinhän siinä on useimmiten käynyt. Totta kai välillä hävitään pelejä, mutta kyllä me siinä vahvoja ollaan. Kyllä eilinen (torstain) pelikin antoi uskoa, että jos joudutaan (Yhdysvaltoja vastaan) häviölle, me voidaan kuitenkin voittaa, Jalonen sanoi perjantaina Suomen harjoitusten jälkeen.

– Kyllä me lähdetään siitä, että kun 60 minsaa on taulussa, me ollaan parempia. Jo monta vuotta se on kallistunut meidän suuntaan pelin edetessä. Molemmat joukkueet ovat fressejä ja parhaimmillaan ottelun alussa, mutta jos vain toinen jaksaa lopussa, se on meidän vahvuus. Me ei hyydytä. Jollain toisella virheiden määrä voi lisääntyä. Sen takia me ei kolmansia eriä ole moneen vuoteen hävitty, Jalonen sanoi.