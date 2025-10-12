Marco Bjurström saapui katsomaan suoraa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetystä yhdessä entisen TTK-tuomari Merja Satulehden kanssa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suora lähetys on alkamassa ja katsomoon saapuvat vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. MTV Uutisten haastatteluun saapuivat ohjelmaa sen ensimmäisinä kausina juontanut Marco Bjurström sekä entinen TTK-tuomari Merja Satulehto.

Kaksikko saapui juhlistamaan 18-vuotiasta TTK:ta.

– Kyllähän lapsestaan täytyy ylpeä olla, Bjurström kertoi.

– Alkuaikoina ihmiset olivat todella kiinnostuneita nimenomaan tanssilajeista. Tämä formaatti on nerokas. Ohjelman suosio on pysynyt 18 vuotta samana ja yhä vaan suomalaiset perheet kokoontuvat sunnuntai-iltaisin yhdessä katsomaan suoraa TTK-lähetystä, Merja Satulehto pohti.

Ensimmäisen TTK-tuotantokauden juonsivat Marco Bjurström ja Ella Kanninen. Bjurström lähettää TTK-juontajan pestistään luopuvalle Vappu Pimiälle terveisensä.

– On todella tärkeää mennä eteenpäin ja tehdä välillä jotakin muuta. Se on myös todella raskasta olla joka sunnuntai kiinni. Kun hänelläkin on pieniä lapsia, niin se varmasti hallitsee elämää paljon, että on joka sunnuntai töissä. Hän on varmasti kiitollinen, kun pääsee viettämään vapaampaa aikaa. Se on myös työryhmälle ja yleisöllekin kiva, että tulee vaihtelua. Se tuo mukanaan sellaista pientä ennalta-arvaamattomuutta, mikä on tärkeää live-tv:ssä.

Itseään Bjurström ei enää näkisi TTK:n juontajana.

– Aika aikansa kutakin. On ihanaa, kun muut jatkaa ja itse voi katsella sivusta, Bjurström sanoi.