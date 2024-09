Juhlavuottaan juhlistava Anneli Saaristo muistelee raskasta tanssiorkesterielämää: "Raadoin keikan ajan ja vielä huonommalla palkalla kuin muut"

Laulajakonkari Anneli Saaristo, 75, on esiintynyt elämästään 55 vuotta. Vuonna 1989, eli 35 vuotta sitten, hän esiintyi Euroviisuissa kappaleellaan La Dolce Vita ja sijoittui tuolloin seitsemänneksi, mikä oli parhaiten kuin Suomi oli koskaan aiemmin sijoittunut.

Saaristo on parhaillaan juhlavuosikiertueellaan, jonka on aloittanut jo keväällä. Kiertue-elämässä laulajan mielestä rankinta on liikkuminen paikasta toiseen. Hotellielämä sen sijaan ei ole koskaan tuottanut hänelle ongelmia.

– Olen aina tykännyt siitä. Minulla ei ole koskaan sellaista hotellikuolemaa. Nautin hotelleista, koska siellä ei tarvitse tehdä normaaleja askareita. On hienoa, kun se on neutraali paikka. Hyvät aamupalat ja saa nukkua pitkään, Saaristo kertoi Huomenta Suomessa 1. syyskuuta.

Kiertuemuotoisena kyseiset konsertit ovat luultavasti Saariston viimeisiä, mutta esiintymistä hän ei ole lopettamassa.

– Niin kauan kun henki pihisee ja ääni sekä pää toimivat, niin varmaankin menen aina, kun pyydetään. Jos puhutaan pidemmästä setistä, kuten nyt on ollut, niin kyllä varmaan on viimeinen.

Saaristo aloitti uransa 60-luvun lopulla tanssiorkesterissa, missä häntä kohdeltiin huonosti. Tänä päivänä Saaristo ajattelee tuota aikaa hyvänä, mutta kovana kouluna.

– Kun minulta vaadittiin niin paljon, niin opin myös esimerkiksi stemmalaulua ja laulamaan kaikenlaisissa äänissä. Äänen piti kestää paljon, kun saatoin laulaa 40–50 biisiä illassa. Raadoin koko keikan ajan ja vielä huonommalla palkalla kuin muut. Tämän sain tietää jälkikäteen, Saaristo kertoi.

– Mutta katkeruus ei sovi minulle, enkä pidä siitä. Mutta kyllä sen silti jollain lailla aina muistaa. Esimerkiksi sillä tavalla, että kasaan aina oman bändini ja kohtelen aina orkesteriani erittäin hyvin. Pidän aina heidän puoliaan, että he saavat varmasti kunnon rahat keikoista ja harjoituksista. Olen oppinut, että teen toisin kuin mitä minulle tehtiin, Saaristo jatkoi.

