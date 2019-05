Juha Sipilä jatkaisi edellisen hallituksen linjaa – rahoittaisi väylähankeet hankeyhtiömallilla: "Rahaa on tilillä"

Hallitusneuvotteluissa on ruvettu nyt kunnolla sorvaamaan talouslinjauksia. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on väyläinvestoinnit.

Tänään Sipilä kommentoi raidehankkeita neuvotteluihin saapuessaan. Sipilän mukaan hankeyhtiömallin avulla on mahdollista toteuttaa kolme suunnittelussa ollutta ratahanketta, sillä "rahaa on tilillä."



– Meillä on yhtiö perustettu ja siellä on 100 miljoonaa tilillä rahaa, Sipilä kommentoi.