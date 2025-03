Joutuuko HIFK joustamaan? Poikkeussuunnitelma tehty jo: "Vaihtoehtoja ei ole"

Helsingin IFK joutuu pelaamaan SM-liigan puolivälierät poikkeusmallilla, mikäli sarja ei katkea neljässä pelissä.

HIFK varmisti suoran puolivälieräpaikan Liigan runkosarjan päätöskierroksella. Joukkue sijoittui runkosarjassa neljänneksi ja nappasi kotiedun.

Puolivälieräsarja alkaa siis Helsingistä keskiviikkona 26.3. Ensimmäiset neljä ottelua pelataan normaalisti koti-vieras-koti-vieras -tyyliin. Sen jälkeen Helsingin jäähallin tapahtumakalenteri vaatii poikkeusjärjestelyä.

Liiga tiedotti lauantai-iltana, että muodostelmaluistelun MM-kisojen takia HIFK ei pelaa huhtikuun alussa puolivälierien mahdollista viidettä ottelua kotihallissaan, vaan se mitellään poikkeuksellisesti vastustajan kotikentällä. Eli HIFK:n vastustaja isännöi tarvittaessa neljättä ja viidettä ottelua peräkkäisinä pelipäivinä.

Mahdolliset kuudes ja seitsemäs peli pelataan vastavuoroisesti putkeen Helsingissä.

– Vaihtoehtoa ei tässä tilanteessa yksinkertaisesti ole. Muodostelmaluistelun MM-kilpailut estävät pelaamisen Helsingissä juuri puolivälieräsarjan aikana, jos sarjaa pelataan yli neljän ottelun verran, sarjan urheilujohtaja Jussi Markkanen sanoo Liigan tiedotteessa.

HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen ei pidä muutosta merkittävänä.

– Me keskitymme niihin asioihin, joihin pystymme vaikuttamaan. Vaikka tämä poikkeaa normaalista, niin en koe, että tässä mitään sen ihmeellisempää on. Ottelusarjan voittoon vaaditaan neljä voittoa, ja sitä me lähdemme tavoittelemaan, Pesonen sanoo.