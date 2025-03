Kommentti: Uskomaton virhe hämää Kärppien kohdalla – Marko Anttila sanoi kylmän totuuden

Jääkiekon SM-liigassa Kärppien kausi päättyi uskomattoman dramaattisella tavalla, kun se hävisi lauantaina HIFK:lle 1–2. Damian Claran loppuhetkien virhe hämää nyt Kärppien isoa kuvaa. Kaiken nähnyt Marko Anttila kiteytti osuvasti oululaisjoukkueen kauden annin omassa puheenvuorossaan, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen.

Jos Lappeenrannan SaiPa on ollut tämän kauden yllättäjä, tuskin kukaan olisi osannut kuvitella, että viime kevään hopeajoukkue Pelicans jää runkosarjassa toiseksi viimeiseksi, tai että kauteen mestarisuosikkina lähtenyt Kärpät kellahtaa ulos jo kevään alkuhetkillä.

Kärppien kausi päättyi hyvin kuvainnollisesti. Riskialtis ja erittäin kunnianhimoinen yritys kostautui, kun italialaismaalivahti Damian Clara avasi kiekon suoraan HIFK:n hyökkääjälle Iiro Pakariselle, joka painoi lötön pönttöön.

Nyt olisi helppo tietenkin syyttää Claraa, että Kärppien kausi mureni hänen tekemäänsä virheeseen. Se olisi väärä tie.

Clara haki päättäväistä ratkaisua ja hän yritti varmistaa oululaisjoukkueelle pudotuspelipaikan. Lopputulos oli kohtalokas, mutta silti kyseessä oli vain yksittäinen virhe.

Pitää muistaa, että Clara antoi Kärpille sauman taistella pudotuspelipaikasta vielä runkosarjan päätöskierroksella. Hän esiintyi yhtä tai kahta ottelua lukuun ottamatta varsin vakuuttavalla tavalla Kärppien maalilla Oulun vierailunsa aikana.

Kärppien kohdalla todelliset virheet tapahtuivat aivan muualla.

***

Lauantaina uransa lopettanut Marko Anttila sanoi omassa puheenvuorossaan kylmän totuuden oululaisseuran kaudesta.

– Emme me varmaan ansainneet jatkopaikkaa, kun katsoo koko kautta, Anttila totesi MTV Urheilun haastattelussa.

Anttila viittasi Kärppien todella sekavaan ja ongelmatäyteiseen kauteen. Hän tiivisti myös olennaisen kipukohdan.

– Puolustuspelaaminen sakkasi. Saimme sen loppuajoille kuntoon, mutta emme sitten saaneet ihan tehoja aikaiseksi.

Kärpät nousi lopulta liian lepsusti mestarisuosikkien joukkoon, kun uusi kausi oli lähdössä liikkeelle. Kaikista pahin harhakuva rakentui edelliskeväänä, kun Kärpät pokkasi pronssia KalPan nokan edestä.

Oululaisjoukkueesta jäi vaikutelma siitä, että seuran päävalmentajaksi kesken kauden vaihdettu Ville Mäntymaa voisi siivittää oululaisryhmän aidon menestyksen tielle.

No, ei pystynyt.

Mäntymaa vakuutteli vielä syksyllä, että ”puolustuspelaaminen on kaikista helpointa laittaa kuntoon”. Ei ollut ei. Kärpät päästi runkosarjassa kolmanneksi eniten maaleja koko sarjassa. Sen maaliero jäi 30 osumaa pakkasen puolelle.

Osasyy puolustusongelmiin rakentui täysin hajanaisen peräpään kautta, mitä Kärpät yritti paikata useilla hankinnoilla. Realiteetti oli kuitenkin se, että Mäntymaan johtama valmennus ei saanut joukkuetta sitoutumaan tavalla, mitä SM-liigassa menestymiseen vaaditaan.

Kärppien hallituksen olisi pitänyt reagoida jo huomattavasti aiemmin valmentajaongelmiin. Herätysliike olisi pitänyt tehdä jo monta kuukautta aiemmin, kun selvisi, että nykysuunta ei ole kantavalla pohjalla.

Vasta Petri Matikainen sai Kärpät samalle sivulle. Hänen aikanaan Kärppien henkinen tila kohentui huomattavalla tavalla ja oululaisjoukkueen tekemiseen tuli tarvittavaa uskottavuutta.

Matikainen pelasti Kärpät playouteihin putoamiselta. Hän olisi tarvinnut kuitenkin enemmän aikaa.

***

Kärpissä kaikista suurin ongelma on se, että seuran suunta on pahasti hakusessa. Kärpillä ei ole ollut pitkään aikaan identiteettiä ja se on ollut oikealla tiellä käytännössä vain muutaman kuukauden ajan. Siihenkin tarvittiin puoliulkopuolisen Mikko Mannerin piipahdus ja tuoreeltaan Petri Matikaisen tuoma herätysliike.

Kärpät tarvitsee toimintaansa jatkuvuutta ja selkeän suunnan. Se ei voi keinua tavalla, mitä se on tehnyt jo useamman kauden ajan.

Kärpillä on rahaa, mutta sitä pitäisi käyttää oikeisiin asioihin ja oikealla tavalla. Oululaisseuraa on vaivannut sisäsiittoisuus eli se, että kaikki päättävät äänet ovat tulleet pelkästään Oulun sisältä, ja että kaikki päättävät soinnut ovat kantautuneet muistojen ajoilta.

Eli niiltä hetkiltä, kun Kärpät oli vielä oikeasti suunnannäyttäjä Liigassa.

Niistä ajoista on kulunut jo kohta 20 vuotta. Toki, niistä ajoista on tarjolla tärkeä oppi, minkä Kärppien pitäisi muistaa arjessa.

Urheilullisuus on kaiken a ja o. Jos joukkue ei pysty toteuttamaan kaivattua suuntaa tasaisella syötöllä, erinäköiset ongelmat nousevat pinnalle.

Yksi asia on varmaa. Kärppiä ei voi pitää missään nimessä suosikkina ensi kauteen lähdettäessä, vaikka oululaisseuraan hankittaisiin kymmenkunta maajoukkuetason vahvistusta. Kärpillä on niin paljon todistettavaa jo siinä, että mitä se aidosti on.