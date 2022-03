Journalistin päätoimittaja kertoo, miten itsevaltiaat ottavat näppeihinsä median ja koko maan – Putin osasi näyttää esimerkkiä

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson on tunnettu Venäjän seuraaja, joka tuntee maan mediakentän. Lisäksi hänen lukuisiin harrastuksiinsa kuuluvat kuolleet diktaattorit. Hänellä lienee siis riittävä asiantuntemus ainakin aloittelevan diktaattorin konsultointia varten.

Pitkän aikavälin suunnitelmissa on rakentaa omissa hyppysissä oleva mediaimperiumi, joka suoltaa kuin itsestään diktaattorille suopeaa propagandaa. Venäjällä tätä mallia on noudatettu, vaikka Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös hallinnolle myötämielisissä medioissa toimittajia on irtisanoutunut.