Joulusesonki lähes loppuunmyyty: Kymmenientuhansien brittien Lapin-matka vaakalaudalla – yrityksiä uhkaa iso tulonmenetys

Kärkkäisen mukaan joulusesonki tälle vuodelle on jo lähes loppuunmyyty, ja noin 20 000 britannialaista on viime vuosina järjestänyt matkansa Thomas Cookin kautta.

– Tämä on yksi suurimmista brittimatkanjärjestäjistä, joka on tuonut matkailijoita useampaan eri kohteeseen Lapissa, Kärkkäinen sanoo.

Pakettimatkailu pitää pintansa Lapissa

– Brittimarkkina on viime vuosina vetänyt kovalla kasvukierteellä ja siitä on muodostunut entistä merkittävämpi talven markkina. Siellä on nälkäisiä myyjiä, mutta kuinka nopeasti he pystyvät sopimaan asioista, se on tässä se suuri haaste, Kärkkäinen sanoo.