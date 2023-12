Joulun menoliikenne jatkuu tänään – ajokeli on huono valtaosassa maata

Ajokeli tuskin on tänään erittäin huono niin kuin se oli eilen Etelä-Suomessa, mutta kaasujalkaa on syytä käyttää tänäänkin varsin harkiten. Ilmatieteen laitos varoittaa, että liikennesää on huono koko maassa paitsi Lapin keski- ja pohjoisosissa. Ajokeliä heikentävät eilisen tapaan lumipyryt ja niihin liittyvä navakka tuuli.

Maan pohjoisosassa on niin ikään pilvistä, mutta enimmäkseen poutaista. Päivällä alueen eteläosassa sataa lunta, mutta pohjoisosissa taivas on poutainen. Elohopea on enimmäkseen 5–15 pakkasasteessa. Yöllä Lapissa on paikoin jopa 20–25 astetta pakkasta.