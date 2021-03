Nyt varovasti! Huomenna on jälleen kaameiden ajokelien päivä Etelä-Suomessa

Onnettomuusriski näissä maakunnissa on huomattava, ja liikenteessä voi olla suuria häiriöitä.

Huomenna päivälämpötilat Etelä-Suomessa ovat enimmäkseen muutaman asteen pakkasen puolella. Lauhinta on lounaassa, jossa lämpötila voi kohota nipin napin plussan puolelle.

Maan pohjoisosassa ajokeli on parempi kuin etelässä. Pohjois-Pohjoismaalla, Kainuussa ja Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa lumisadetta. Lämpötila on seitsemän ja viidentoista pakkasasteen välillä.