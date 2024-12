Joulun mattimyöhäisillä kovat paikat: "Kuusta piti metsästää"

Suomalaisten jouluvalmistelut käyvät vilkkaina vielä viimeisenä arkipäivänä ennen pyhiä.

Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa keskeiset ostospaikat keräsivät asiakkaita vielä ruuhkiksi asti aatonaattonakin.

Kierros Helsingin, Vantaan ja Oulun keskeisillä kauppapaikoilla osoittaa, että joulu pääsi yllättämään ainakin osan suomalaisista tänäkin vuonna. Aatonaattona viimeisiä ostoksia tekevistä muodostuu ainakin kalatiskeille metrien jonot.

Petra Varis kertoo Hakaniemen kauppahallissa Helsingissä olevansa vielä ostamassa ainakin lohta joulupöytään. Aatonaattoon ja aattoon on vielä jäänyt tekemistä.

– No itse asiassa hyvinkin paljon on jäänyt. On ollut sen verran kiirusta, mutta eiköhän täältä löydy antimia pöytään, Varis sanoo.

Timo Alanen kertoo aatonaaton kalaostosten sujuvan rauhallisissa merkeissä.

– Meillä on kokemusta jouluvalmisteluista, joten suurimman osan valmistelemme etukäteen ja suunnittelemme hyvin. Suurimman osan teemme etukäteen, ja sitten tulemme tänne ostamaan tuorekalat ja jotain, mitä nyt viime tipassa täytyy ostaa, Alanen kertoo.

Kalan lisäksi pääkaupunkiseudulla myös kuusikauppa on käynyt vilkkaana läpi viikonlopun ja aatonaaton. Monin paikoin kuuset olivat loppuunmyytyjä.

– Tänä jouluna kuusta piti metsästää. Aika harvasta paikasta on löytynyt, mutta tämä oli nyt lähellä, niin luotettiin tähän, kertoo Eemil Laitinen.

Kuinka monesta paikasta kävitte kuusta etsimässä?

– Kyllä niitä varmaan kolme, neljä on mennyt, joissa ei ole tänä vuonna kuusia ollut.

Oulussa poikkeuksellinen vuosi

Oulussa puolestaan keskeisellä kuusien myyntipaikalla on poikkeuksellinen vuosi.

Mikko Teppola kertoo myynnin olleen hiljaista.

– Muihin vuosiin verrattuna on ollut todella rauhallista, Teppola sanoo.

Monien kritisoima remontoitu Oulun kauppahalli on sen sijaan palauttanut suosiotaan joulun alla.

– Olen tässä tunnin jonottanut ja käynyt syömässä puurot välillä, kertoo Aimo Hiltunen.

