Koko päivän myynti vain yhden euron – korona vei kauppahalliyrittäjien elannon äärimmäisen tiukille: "Tästä ehkä selvitään"

Tänä kesänä tilanne on toinen. Kello neljältä lauantai-iltapäivänä liikkeiden edessä mahtuu tekemään haastattelua turhankin hyvin.

Koronatilanne on hankala kaikille Vanhan kauppahallin yrittäjille, mutta jonkinlaista kohtalon ivaa se on Juustoansan kauppiaalle Laura Saloselle. Hän perusti yrityksensä vuodenvaihteessa, jolloin myyntipuolella on muutenkin hiljaista.