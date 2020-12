Käsityöyrittäjät taloudellisessa ahdingossa koronan takia – Helsingin joulumarkkinoiden peruminen oli erityisen kova isku: "Niiden avulla on päässyt kevään yli"

– Joulu on monelle käsityöyrittäjälle vuoden tärkein sesonki ja joulun ajan myynnillä mennään pitkälti talvi ja alkuvuosi. Joulun ajan myynneillä siis pärjätään myös hiljainen alkuvuosi. Kyllä tämä on kova isku todella monelle käsityöyrittäjälle, sanoo Suomen käsityöyrittäjien puheenjohtaja Marjaana Laajakoski.

Koronatuki ei yllä käsityöläisen lompakkoon

– Me olemme niin pieniä toimijoita, että ne rajat mitä siellä on kustannustuessa, niin monet jäävät sen alle. Siinähän on liikevaihtoraja ja kaupan on pitänyt pienentyä noin 30 prosenttia ja kustannusten on oltava tietynlaiset, Matikainen sanoo.