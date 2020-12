Jouluaattona valmiiksi neuvoteltu kauppasopu Britannian kanssa puserretaan väliaikaisesti voimaan ennen vuodenvaihdetta

Komission ehdotus on, että väliaikaisella järjestelyllä mennään helmikuun loppuun asti. Siihen mennessä se on määrä saada hyväksytyksi virallisesti.

Sopimusta esittelee suurelle valiokunnalle eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.), joka joulupäivänä totesi, että sopu on hyvä asia, mutta ei juhlan aihe. Tuppuraisen mukaan kyse on vahinkojen minimoinnista.

– EU-näkökulmasta tärkeää on se, että Britannia ei saa sellaista pääsyä EU-markkinoille, että se voisi polkea ympäristö- ja sosiaalisia normeja. Se on tässä taattu. Nuorten kannalta huono juttu on, että Erasmus-yhteistyö päättyy. Tulevasta opiskelijavaihdosta neuvotellaan myöhemmin.

Parlamentissa pettymystä Erasmus-eroon

– Irlanti ilmoitti, että he aikovat maksaa pohjoisirlantilaisten Erasmus-paikat. He katsovat, että se ei ole kulu vaan investointi. Erasmus on varmaankin ollut EU:n ohjelmista se kaikkein suosituin ja menestyksekkäin. Siihen on osallistunut miljoonia opiskelijoita vuosien varrella.