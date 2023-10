Jose Mourinho flirttailee avoimesti Saudi-Arabian suuntaan: "Ovet ovat minulle aina avoinna"

Mourinho on jo ehtinyt luoda yhteyksiä Saudi-Arabiaan ja maan jalkapalloon. Heinäkuussa portugalilainen liittyi saudiarabialaisen kykyjenetsintätoimiston Mahd Academyn johtokuntaan.

– Pelaajat ajattelivat ensin, että kyseessä on yhden miehen näytös, mutta he huomasivat kesällä, että kaikki todella on muuttumassa, Mourinho sanoi.