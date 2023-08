Asiantuntijoilta suorat sanat Saudi-Arabian futisvaltauksesta – "Sitten alan olemaan huolissaan"

Saudi-Arabia on törsännyt siirtokesän aikana rahaa pelaajahankintoihin oikein urakalla. Cristiano Ronaldon siirto Al-Nassriin viime talvena avasi padon, joka on nyt ryöpsähtänyt täysin auki.

Saudi-Arabiaan on suunnannut jo lukuisia tähtipelaajia Euroopan huippusarjoista mehukkaiden palkkatarjousten perässä. Saudi-Arabia on pystynyt lyömään pelaajien eteen tarjouksia, joista on todella vaikea kieltäytyä.

Real Madridista Al-Ittihadiin siirtynyt Karim Benzema nauttii kolmivuotisen sopimuksensa aikana 200 miljoonan euron vuosipalkasta mahdolliset bonukset mukaan luettuina. Benzeman lisäksi Saudi-Arabiaan ovat siirtyneet muun muassa omien pelipaikkojensa parhaimpien joukkoon lukeutuvat Sadio Mane, N’Golo Kante ja Riyad Mahrez.

– Jalkapallon pelikenttä globaalisti pienenee koko ajan. Itsekkäästi ajateltuna haluaisi, että absoluuttisesti parhaat pelaisivat Euroopassa. Loppupeleissä kyse on kuitenkin siitä, miten paljon heillä on lyödä rahaa pöytään. Ne ovat sellaisia tarjouksia, joille on hyvin vaikea sanoa ei. Sanotaan mitä tahansa. Meillä on kaikilla mielipiteensä, Niemi summaa MTV Urheilulle.

Yksi Saudi-Arabiaan myös siirtyvistä pelaajista on Liverpoolin kapteenina toiminut Jordan Henderson, joka on aiemmin urallaan puhunut vahvasti ihmisoikeuksien puolesta. Lähteiden mukaan englantilaisen tilille kilahtaa Saudi-Arabiassa viikoittain 700 000 puntaa. Rahakkaat tarjoukset saavat monet jatkamaan uraansa Lähi-idässä.

– En tiedä mikä Jordan Hendersonin palkka oli Liverpoolissa. Sanotaan vaikka 200 tuhatta viikossa. Niin silloin kun se yhtäkkiä nelinkertaistetaan ilman että siitä on maksettava veroja. Niin aika vaikea on lähteä kritisoimaan pelaajaa, jos ne 33-vuotiaana tarttuvan tuollaiseen tarjoukseen. Tuntematta sarjaa kummemin, heillä näyttää olevan kova halu kehittää jalkapalloa siellä päin maailmaa ja saada siitä liigasta houkutteleva myös urheilullisesti. Valitettavasti rahalla on aika merkitys tässä maailmassa, Niemi summaa.

0:47 Mikä on ollut kesän yllättävin Saudi-siirto? C Moren asiantuntija Mika Väyrynen kertoi mielipiteensä.

Mika Väyrynen ymmärtää, jos uransa ehtoopuolella olevat tähdet haluavat viimeisinä pelaajavuosinaan vielä maksimoida palkkatulonsa siirtymällä Saudi-Arabiaan, mutta tänä kesänä sarjaan on siirtynyt useita uransa parhaassa iässä olevia pelaajia.

Muun muassa pitkään Euroopan huippuseurojen kiikarissa ollut Ruben Neves päätti lähteä itään 26-vuotiaana.

– Siinä vaiheessa, kun sinne lähti yli 35-vuotiaat, ymmärsin. Raha puhuu. Moni sanonut sen suoraan, että pystyy elättämään sillä rahalla monta sukupolvea omansakin jälkeen. Ymmärrän sen. Sitten alan olemaan huolissaan, jos pelaajat parhaassa iässään lähtevät pelkän fyrkan perään.