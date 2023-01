Aki Riihilahti lyttää Cristiano Ronaldon ja lähettää tylyt terveiset Fifalle: "Ei kestä päivänvaloa"

– Minulle tämä jättää ikävän sivumaun upeaan uraan. Kukin tekee omalla tavallaan ja omilla vaikuttimillaan, mutta on kuitenkin kyse maailman huippupelaajasta, jolla on mahdollisuus luoda jonkinnäköinen perintö jalkapalloon, Riihilahti pyörittelee.

– Itse olisin niistä lähtökohdista, mitä hänellä on, tehnyt täysin eri lailla.

Näin ei kuitenkaan käynyt tällä kertaa, vaan raha tuntui vievän voiton. Saudi-Arabian liiga on todella tuntematon jalkapallokartalla, mutta rahan avulla sinne on houkuteltu isoja nimiä, esimerkiksi Brasilian maajoukkueesta ja Bayern Münchenistä tuttu Luiz Gustavo, MM-kisoissa loistanut Kamerunin Vincent Aboubakar ja Kolumbian maajoukkuevahti David Ospina. Myös espanjalaispuolustaja Sergio Ramosin on huhuiltu siirtyvän joukkueeseen Ronaldon vanavedessä.