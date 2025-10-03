Samassa iskussa haavoittui ukrainalainen journalisti.
Ranskalainen kuvajournalisti on kuollut drooni-iskussa Ukrainan itäosassa sijaitsevalla Donbasin alueella. Asiasta kertovat ainakin Ranskan kansallinen journalistiliitto sekä Euroopan journalistiliitto (EFJ).
EFJ:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun journalisti on saanut surmansa droonista Ukrainassa.
Lisäksi samassa iskussa haavoittui liittojen mukaan ukrainalainen journalisti.
Molemmilla oli iskun aikaan päällään suojaliivit, jotka osoittivat heidän olleen journalisteja.
– Tänään Ukrainassa suurin uhka journalisteille kuten siviileillekin ovat droonit, jotka jahtaavat ihmisiä, sanoi Ukrainan journalistiliiton puheenjohtaja Serhi Tomilenko tiedotteessa.
Tietoa sodasta hengen uhalla
Ranskan presidentti Emmanuel Macron syytti perjantaina Venäjää ranskalaisjournalistin surmaamisesta.
Ranskalaisen Le Monden mukaan Macronin ukrainankielisessä viestissä sanotaan, että hän esittää osanottonsa toimittajan läheisten lisäksi myös hänen kollegoilleen.
– Kollegoille, jotka henkensä uhalla välittävät meille tietoa ja todistavat sodan todellisuudesta.
Euroopan journalistiliiton mukaan Ukrainassa on kuollut ainakin 17 journalistia sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa maassa helmikuussa 2022.
