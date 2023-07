Jos on kiire, veri kuljetetaan potilaalle jopa taksilla – mihin yhden luovutuskerran veri riittää?

– Veripalvelun tavoitteena on vähintään 20 000 uutta luovuttajaa joka vuosi. Silloin luovuttajakunta pysyy vähintään samankokoisena kuin nyt tai jopa hieman kasvaa.

– Verenluovutus on Suomessa ja monessa muussa maassa aika kulttuurisidonnainen traditio. Tulevaisuudessa me tarvitsemme monimuotoisemman luovuttajakunnan voidaksemme tarjota sairaaloille kaiken niiden tarvitseman veren. Tämä on asia, jonka kanssa kaikki Euroopan maat kamppailevat, Castrén sanoo.