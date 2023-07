Asiantuntija: Noin joka kolmas verenluovutus pelastaa hengen – nämä kaksi veriryhmää ovat kysytyimpiä

Auttamisenhalu. Siinä luultavasti tärkein syy luovuttaa verta, arvelee SPR Veripalvelun verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén. Suomessa verenluovuttajat eivät saa tietää, kenelle heidän luovuttamansa veri menee, joten kantavana ajatuksena on auttaa tuntematonta läheistä.

– Ajattelemme, että varmaan ainakin noin joka kolmas verenluovutus on sellainen, että se on henkeä pelastava hoito. Sen takia tästä on tärkeä puhua. Silloin, kun verivalmisteita tarvitaan, on aina tosi kyseessä, Castrén sanoi Huomenta Suomessa perjantaina.

Castrénin vieressä istui Leena Sirviö, joka on luovuttanut verta parikymppisestä asti säännöllisesti, välillä jopa muutaman kuukauden välein.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sinä olet varmasti pelastanut hyvin monen hengen ihan sillä, että olet käynyt lukuisia kertoja, Castrén sanoi Sirviölle.

Suomessa luovutettu veri menee suomalaisiin sairaaloihin. Hyvin harvinaista verta säilytetään pakkasessa, ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää kansainvälisestikin.

Tyypillisimmin luovutettua verta tarvitsevat leikkauspotilaat, onnettomuuksien uhrit, keskoslapset ja syöpäpotilaat. Castrén vakuuttaa, että Suomessa kenenkään henki ei jää kiinni siitä, etteikö luovutettua verta olisi tarjolla.

– Sellaista tilannetta ei ole.

– Me seuraamme tilannetta koko ajan niin, että meillä [Veripalvelussa] on useamman päivän puskurivarasto ja sairaaloilla omansa, Castrén selittää.

O-negatiivinen veri käy kaikille

Yksi kysytyimmistä veriryhmistä Suomessa on harvinainen O-. Se on niin sanottua hätäverta.

– Sitä annetaan kiiretilanteissa. Kun ei vielä tiedetä, mikä potilaan veriryhmä on, niin se käy kaikille, Castrén selittää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

O-negatiivinen veriryhmä on viidellä prosentilla suomalaisista. Castrén kutsuu heitä "hengenpelastajien porukaksi".

Toinen kysytty ja usein luovuttamaan kutsuttu veriryhmä on A+. Se on noin 35 prosentilla suomalaisista ja on siten maamme yleisin veriryhmä.

– Moni ajattelee, että "minä olen ihan tavis, minkä takia minua nyt kutsutaan" – mutta kun se on yleisin veriryhmä, niin silloin myös suurimmalla osalla sairaalassa olevista potilaista on se veriryhmä. Sen takia se on se toinen, jota eniten kysytään ja kutsutaan.

Katso myös: Miten verenluovutus tapahtuu?

5:53 Toimittaja kokeili millaista on luovuttaa verta – näin luovutus eteni.