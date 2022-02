Toimittaja kokeili, millaista on luovuttaa verta: "Se kävi yllättävän nopeasti – veri oli pussissa alle 10 minuutissa"

Jos olet 18-70-vuotias, painat vähintään 50 kiloa, eikä sinulla ole terveydellisiä esteitä luovutukselle, on hyvin mahdollista, että sovit luovuttajaksi.

On hyvä huomioida, että uusi luovuttaja voi kuitenkin olla korkeintaan 59-vuotias.

Jos nämä kriteerit täyttyvät, olet jo askeleen lähempänä luovuttamista. Muitakin ehtoja toki on.

– Yksi keskeinen kriteeri on se, että hemoglobiini on riittävän hyvä tähän hommaan, kertoo Veripalvelun verenluovutustoiminnan vastaava lääkäri Johanna Castrén.

Hemoglobiini mitataan ennen luovutusta. Naisten hemoglobiinin on oltava 125-175 g/l ja miesten 135-195 g/l. Liian matala hemoglobiini onkin yleisin este verenluovutukselle.

– Tai sitten sinulla on jokin sellainen sairaus, joka aiheuttaa sinulle itsellesi riskin tai ei ole turvallista sen veren saajan kannalta, Castrén luettelee.

Kuka tarvitsee verta?

Luovuttaminen on tärkeää, sillä verivalmisteita ei voi korvata lääkkeillä.

– Noin 40 000 suomalaista saa verensiirtohoidon vuosittain. Ne tilanteet, joissa verensiirtohoitoa annetaan, on aina sellaisia, että on kyse jostain vakavasta asiasta. Se on usein henkeä pelastava hoito.