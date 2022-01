Jos evoluutio muokkaisi ihmisestä kolarinkestävän, tältä me näyttäisimme

Graham on kirurgi Christian Kenfieldin sekä liikenneturvallisuusasiantuntija David Loganin ja taiteilija Patricia Piccininin näkemys siitä, miltä me voisimme näyttää, jos evoluutio olisi muokannut meidät kestämään liikenneonnettomuuksia.

Miten Graham eroaa meistä?

Graham on suoraan sanottuna erikoinen ilmestys. Hänellä on leveä pää, eikä kaulaa nimeksikään. Hänen kylkiluidensa välissä on ilmatyynyjä, jotka parantavat kylkiluiden kestävyyttä, mikä taas auttaa suojelemaan sisäelimiä. Lisäksi Grahamin iho on paksumpi ja kestävämpi kuin nykyihmisellä.