Pyöräläheteiltä kiellettiin kypärän käyttäminen – lontoolaisfirmalla erikoiset perustelut: "Jos joudut onnettomuuteen..."

Sekä tavaraa että ihmisiä sähköavusteisilla laatikkopyörillä kuljettava lontoolainen Pedal Me on saanut runsaasti huomiota kansainvälisessä mediassa sen jälkeen, kun Forbes nosti suuren yleisön tietoisuuteen yhtiön kypäräpolitiikan.

Knowlesin mukaan taustalla on ajatus riskien kompensoinnista. Kypärää käyttävä voi kokea olevansa paremmassa turvassa kuin onkaan ja saattaa olla sen vuoksi huolettomampi jopa vaarallisuuteen asti. Sen sijaan ilman kypärää pyöräilevä todennäköisemmin on Knowlesin mukaan varovaisempi liikkeissään.

80 000 kilometriä pyöräilyä joka kuukausi

Pedal Me -yhtiöllä on 70 työntekijää, jotka ajavat kuukaudessa yhteensä noin 80 000 kilometriä. Yhtiön toiminta käynnistyi vuonna 2017. Toistaiseksi vain yksi työntekijä on pudonnut pyöränsä selästä sillä seurauksella, että on iskenyt päänsä maahan. Matkustajia tai kolmansia osapuolia ei ole koskaan loukkaantunut.