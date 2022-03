Jos energiaa ei enää tuotaisi Venäjältä, edessä voisi olla jopa sähkön säännöstely Suomessa

Suomessa sähkön säännöstelyyn ja jopa usean tuhannen euron sähkönlaskuihin saatettaisiin päätyä esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjä katkaisisi kaasu- ja sähköhanat vastavetona lännen pakotteille. Joukko Aalto-yliopiston tutkijoita on mallintanut, mitä Venäjältä tuotavan kaasun ja sähkön katkaiseminen tarkoittaisi Suomen sähkömarkkinoille ja huoltovarmuudelle.

Kaikki haluavat turvata itsensä ensin

Tutkijoiden mukaan noin 15 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä joko tuotetaan Venäjältä tuotavalla kaasulla tai tuodaan suoraan sähkönä Venäjältä. Tarkastelussa on huomioitu, milloin Suomen sähköjärjestelmä on kaikista haavoittuvimmillaan eli milloin kulutus on suurinta.