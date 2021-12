Jos auton ikkunat huurtuvat kesken ajon, tee puhaltimille näin

Talvikeleillä autoilijoiden on ensiarvoisen tärkeää huolehtia näkyvyydestä. Pienetkin mokat voivat johtaa siihen, että kuljettaja näkee autostaan huonosti ulos. Riittävä esilämmitys auttaa ehkäisemään näkyvyyden heikkenemistä.

Liikenneturva kehottaa ennakoimaan lähtöä riittävän aikaisin, sillä esilämmitys vaatii aikaa. Sen ansiosta jäät kuitenkin sulavat tuulilasista nopeasti, sillä moottori on valmiiksi lämmin, ja puhaltimet puskevat lämpöä tehokkaammin.

– Valmiiksi lämmin auto on mukavampi ja turvallisempi, kun turvavyön voi kiinnittää oikein ilman paksuja toppavaatteita , muistuttaa tiedotteessa Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen.

Pohjonen muistuttaa, että autoa saa käyttää joutokäynnillä enintään kaksi minuuttia. Jos pakkasasteita on enemmän kuin 15, saa auto olla joutokäynnillä korkeintaan neljä minuuttia.

Toimi näin, jos ikkunat huurtuvat

Kosteuden on myös poistuttava autosta, joten ilman kierrostakin on huolehdittava. Siksi on tärkeää tietää, miten oman auton sisäpuhaltimet toimivat.