Jos Astra Zenecaa ei voi antaa alle 65-vuotiaille, Suomella voi olla lopulta enemmän rokotetta kuin rokotettavia – näin ylimääräisille tehtäisiin

Tällä hetkellä Suomi ei rokota alle 65-vuotiaita Astra Zenecan koronavirusrokotteella harvinaisen aivolaskimotukosepäilyn vuoksi. Kyseistä haittaa ei ole havaittu ikääntyneillä, joten toistaiseksi vain heidän rokottamistaan on päätetty jatkaa.

Suomi on kuitenkin tilannut yli 3,7 miljoonaa annosta kyseistä rokotetta, joten jos rokotuksia ei jatketa, jossain vaiheessa meillä saattaisi olla enemmän rokotetta kuin rokotettavia.

– Kyllä niin voi käydä, että rokotteesta on ylitarjontaa. Mutta toivotaan, että rokotteen käyttö jälleen laajenee. Jos meille tulee ylitarjontaa rokotteesta, aina on tietysti mahdollista antaa sitä muihin maihin, johtava asiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kommentoi MTV:lle.

Ikäryhmien rokotukset edenneet

Tällä hetkellä miltei 90 prosenttia yli 80-vuotiaista suomalaisista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. 75–79-vuotiaiden osalta luku lähentelee 70 prosenttia, ja 70–74-vuotiaistakin jo 30 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Noin 900 000 suomalaista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Vaikka Astra Zenecan rokotetta ei voitaisi käyttää koko väestöön, muitakin vaihtoehtoja on ja rokotteita on tilattu osana EU:n yhteishankintaa runsaasti.

Suomi on tilannut yhteensä seitsemää eri rokotetta. BioNtech-Pfizerin koronarokotetta on tilattu kaikkiaan 6,2 miljoonaa ja Modernaa 2 miljoonaa annosta. Viimeisimpänä ehdollisen myyntiluvan sai Johnson&Johnsonin koronarokote, jota Suomi on tilannut 2,4 miljoonaa annosta.