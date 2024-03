Jori Lehterältä hilpeä kuvaus Ville Peltosesta – näin päävalmentaja vastaa: "Uskalletaan näyttää välittämistä"

Lehterä nousi HIFK:n kapteeniksi helmikuun alussa varsinaisen kapteenin Ilari Melartin loukkaannuttua. Melartin loppukauden sivussa pitävä loukkaantuminen on tietenkin harmillinen asia, mutta Sihvonen näkee Lehterän kapteeniudessa HIFK:ta hyödyttävän seikan. Sihvonen arvioi, että huumorimiehenä tunnettu Lehterä tuo tasapainoa Sihvosen asialliseksi kuvaileman Peltosen rinnalle. Peliin on löytynyt rentoutta.

– Onhan siinä jotain totta. Villehän on aika asiapentti ja mää olen vähän enemmän sellainen huulenheittäjä. Siinä on periaatteessa nyt ihan hyvää sellaista molempaa suuntaa, Lehterä kuvailee HIFK:n johtavien hahmojen ominaisuuksia.

– En tiedä tarviiko koutsin kanssa niin paljon viihtyä. Uskon siihenkin, mutta sitä ilmapiiriä ravitaan turvalliseksi ja tehdään, että kaikki voivat olla oma itsensä. Ja niin minäkin. Ehkä se on se kaikkein tärkein asia koutsille. Vain olla oma itsensä. Itse uskon vahvasti ja me uskotaan siihen, että kopin sisäistä johtajuutta kasvatetaan, Peltonen vastaa.

– Meillä on tällä kaudella hieno miksi vähän tällaista old shoolia ja sitten uutta sukupolvea, josta olen tietenkin itse vähän kauempana. Ollaan hienosti tässä kyllä monen kanssa tutustuttu.

– Meidän core on hyvin paljon samanikäisiä kuin muidenkin joukkeuiden, tällaisia kaksivitosia. Se on ollut tässä mukana jo kolmatta kautta. Jori, Iiro (Pakarinen), Lädä (Melart), muutamia mainitakseni, tuovat vähän sitä... Ehkä mun on helpompi samaistua heidän juttuihinsa. Se on musta jollain lailla auttanutkin mua.