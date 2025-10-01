Salatuissa elämissä Seppo Taalasmaan roolissa nähty Jarmo Koski kertoo elämänkerrassaan menettäneensä kaikki säästönsä huijarille.

Näyttelijä Jarmo Koski menetti lähes kaikki henkilökohtaiset säästönsä noin kymmenen vuoden aikana ulkomaisessa nettihuijauksessa. Asia käy ilmi hänestä kirjoitetussa ja pian ilmestyvässä elämäkertakirjassa Jarmo Koski – Salattu elämäni (S & S 2025).

Koski aloitti sijoittamisen noin kymmenisen vuotta sitten ajatuksena, että saisi viettää leppoisia eläkepäiviä ilman rahahuolia.

Hän sai sähköpostin, jossa kerottiin binäärioptioihin sijoittamisesta. Tuotto oli taattu nopeasti: 200 euron alkupääoma voisi jopa kolminkertaistua parissa viikossa.

Jarmo Koski on tullut tunnetuksi erityisesti roolistaan Salkkareiden Seppo Taalasmaana.

Hän tarttui syöttiin, joka olikin huijaus. Tuottoa ei näkynyt ja rahaa oli huvennut jo kymmeniä tuhansia euroja.

Koski kertoo kirjassa, että hän oli lopulta niin syvällä kuviossa, että hänen oli vain pakko jatkaa. Kun hän jätti siirtämättä rahaa huijarille, hän sai kuulla kunniansa. Selitykset olivat jatkuvasti ympäripyöreitä.

– Ajatus niukasta vanhuudesta ahdisti. Halusin uskoa lupauksiin, joita kuulin. Joten siirsin lisää rahaa, Koski kertoo kirjassa.

Hän ei kertonut asiasta läheisilleen, ei edes Marja-vaimolleen. Stressi ja unettomuus vaivasivat häntä, kun rahaa paloi eikä tuottoa näkynyt.

Lopulta Koskeen otti yhteyttä henkilö nimeltä "Robert Martini", joka väitti olevansa kalifornialainen syyttäjä. Hän lupasi palauttaa rahat, mutta se kustansi tietenkin lisää.

– Onko teitä huijattu? Huoli pois, niin on monia muitakin. Mutta nyt sille pannaan stoppi! Koskelle kirjoitettiin.

Lakimiehenä esiintyvä mies vei Kosken viimeisetkin säästöt. Lopulta suomalaisesta pankista tuli yhteydenotto.

– Tilini oli oudosti tyhjentynyt, rahansiirtoni näyttivät menevän Sveitsin kautta Kosovoon tuntemattomalle henkilölle. Olinko kenties huijauksen kohteena?

Tähänkin herra Martinilla oli Koskelle vastaus. Niinpä Koski valehteli suomalaiselle pankille tuntevansa henkilön, jolle siirtää jatkuvasti tuhansia euroja.

Tilanne tuli myös Marja-vaimon tietoon. Tämähän on ilmiselvä nettihuijaus, järkyttynyt puoliso totesi heti. Sekään ei avannut vielä Kosken silmiä.

– Olin laskenut, että korkoineen sijoituksilleni luvattu arvo olisi ollut seitsemältä vuodelta 447 000 euroa. Se jäisi saamatta, jos en laittaisi vielä yhtä pientä summaa, kerroin.

Vasta se, että hänen omat lapsensa tekivät hänestä huoli-ilmoituksen, sai hänet heräämään. Kirjassa Koski kertoo, että tapaus on vaikuttanut heidän perhe-elämäänsä monella tapaa. Tunnelma perheessä on kiristynyt eikä hän tiedä luottavatko hänen lapsensa enää ikinä häneen raha-asioissa.

Koski joutui ottamaan pikavippien takia pankkilainan, jota joutuu maksamaan vielä 2030-luvun puolelle.

Näyttelijä kertoo kantavansa edelleen tapahtuneesta valtavaa häpeää.

– Voin syyttää tästä massiivisesta typeryydestä vain ja ainoastaan itseäni. En olisi koskaan uskonut, että minulle voi käydä näin. Tulen kantamaan tätä asiaa mielessäni varmasti koko ikäni.