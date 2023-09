Toto Wolffilta kova väite Max Verstappenista – supertähdeltä pollea vastaus

Red Bullin Max Verstappen on voittanut yhdeksän F1-kilpailua peräkkäin ja johtaa MM-sarjaa 138 pisteen erolla seuraavaan 13 kilpailun jälkeen. Red Bullin toinen kuljettaja Sergio Perez ei ole pärjännyt Verstappenille alkuunkaan, ja on jopa vihjailtu, että Red Bullin auto on kehitetty sopimaan erityisesti Verstappenin ajotyyliin.