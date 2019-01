Iskikö arkiuupumus? Tänä vuonna on jälleen useita mahdollisuuksia pidentää lomapäiviä maksimiin

Masentavatko loskakelit, kaipaatko lomaa pimeistä talvi-illoista? Piristäisikö pidennetty viikonloppureissu vaikka Eurooppaan, tai ovatko tulevat vuosilomat jo suunnitteilla? Luvassa on apua helpotukseen, sillä näitä arkipyhiä hyödyntämällä saat maksimoitua lomasi pituuden.

Uudenvuodenpäivä 1.1 (tiistai):

Uudenvuodenpäivä osui vuoden alussa tiistaille, joten mikäli olet innokas juhlimaan vuoden vaihtumista, olisi uudenvuodenpäivää edeltävä maanantai ollut erittäin otollinen valinta lomapäiväksi. Mikäli et näin valinnut, niin ei hätää – tänä vuonna on rutkasti muitakin arkipyhiä.

Pitkäperjantai 19.4 (perjantai) ja 2. pääsiäispäivä 22.4 (maanantai):

Pääsiäinen on suosittu loma-ajankohta vuosittain. Parasta on, että tähän yhdistelmään ei tarvitse kuluttaa yhtään vapaapäivää ja se palkitsee sinua silti neljällä lomapäivällä. Mikäli sinulla kuitenkin on varastossa ylimääräisiä lomapäiviä, kauhaise itsellesi makoisa loma käyttämällä neljä lomapäivää viikolle 17 (ti – pe).