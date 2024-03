Sport kesti paineet – Risto Dufva veisteli taitoluistelusta

– Meillä oli sitkeän HPK:n lisäksi muutama muukin vihollinen. Yksi oli se, että ei oltu tällä viikolla pelattu. Meillä oli vähän liikaa aikaa ajatella tätä ottelua. Kyllähän me tiedostettiin tilanne, että ainoastaan kolme pistettä oli, mikä tästä kelpasi.

Sport nousi voitollaan 76 pisteeseen ja viimeiseen pudotuspelipaikkaan oikeuttavalle kymmenennelle sijalle. Taakse jäänyt KooKoo on samassa pistemäärässä ja sijan 12 Ässät pisteen perässä. Paikasta auringossa käydään runkosarjan viimeisillä kierroksilla kutkuttava vääntö.

– Nyt on pakolliset kuviot heitetty ja selvitty vapaaohjelmaan. Meillä on ensi viikon aikana neljä peliä. Siinä on vapaaohjelma sinänsä. Varmaan saadaan se huipenus tälle, mikä tullaan ansaitsemaan.