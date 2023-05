Polvivamma esti Leijonien kultakapteenin kotikisat – koko uran jatko vaakalaudalla

Ura voi jatkua Sveitsissä

Leijonissa Filppulan tarkan silmän alla on etenkin Genevessä pelannut seuratoveri Teemu Hartikainen, joka sijoitettiin kisojen alussa Suomen ykkösketjuun Sakari Mannisen ja Mikko Rantasen rinnalle.

– Luulen, että siitä tulee tuhoa tekevä kenttä, kun on kolme niin hyvää pelaajaa, Filppula ennakoi.

Kapteenin kehut kapteenille

– Kun olin kapteenina, niin huomasin, että Anttila on luontainen johtaja. Että jätkät kunnioittaa ja tykkää, Filppula perustelee.

– Anttila sopii kapteeniksi tosi hyvin. Hän tekee hyvin hommia kentällä ja kentän ulkopuolella, ja on lisäksi loistava tyyppi kopissa, Filppula perkaa.

Kippareissakin on eronsa, niin jäällä kuin kauempana kaukalosta.

– Itse en ole ikinä ollut mikään hirveän äänekäs, joten on tärkeää, että kopissa on heitäkin. Siinä Anttila on tosi hyvä, Filppula kuvaa.