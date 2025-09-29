Jääkiekon Mestiksessä pelaavan Jokerien osake-enemmistö on myyty Heikki Viitikon ja Mikko Saarnin perustamalle HeMi Invest Oy:lle.

Yhtiön osuus Jokereista on kaupan myötä 52,92 prosenttia.

Viitikko on seuran tulevaksi kotiareenaksi kaavaillun Veikkaus Arenan pääomistaja. Saarni on toiminut Jokerien hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2023, jolloin seura palasi takaisin suomalaiseen sarjakiekkoon.

Kaupassa HeMi Invest ostaa kaikki Saarnin ja Timo Mäkelän omistaman Soldo Capital Oy:n hallussa olleet Jokerit Helsinki Oy:n osakkeet.

Entisen Hartwall-areenan siirtyminen Viitikon johtaman sijoittajaryhmän haltuun talvella 2025 johti nopeasti spekulaatioihin myös Jokerien ostamisesta.

– Jokerit on tehnyt hienoa työtä Mikon johdolla Mestiksessä jo useamman vuoden ajan sekä kaukalossa että sen ulkopuolella. Seuralla on kunnianhimoiset urheilulliset sekä taloudelliset tavoitteet tulevaisuuden suhteen ja on hienoa päästä auttamaan seuraa näiden tavoitteiden saavuttamisessa, Viitikko kommentoi Jokerien tiedotteessa.

Saarni jatkaa muutoksen myötä Jokerien operatiivisessa johdossa ja hallituksen puheenjohtajana. Viitikko keskittyy puolestaan HeMi Invest Oy:n ja Jokereiden liiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvattamiseen erityisesti jääkiekon ulkopuolella.

– Heikin mukaan tulo on suuri askel osana isompaa kokonaisuutta. Olemme tunteneet pitkään ja näemme suomalaisen jääkiekon, sen haasteet ja potentiaalin hyvin samalla tavalla, Saarni toteaa.

– Heikki tuo mukanaan uniikkia osaamista sekä arvokasta kokemusta niille liiketoiminnan aloille, joihin Jokerit ja HeMi haluaa tulevaisuudessa keskittyä, Saarni jatkaa.

Jokereiden hallituksessa tapahtuu samalla yksi henkilövaihdos, kun Mikko Mantila ottaa Antti Mantilan paikan. Hallituksessa jatkavat Markus Selin, Ossi Väänänen, Markus Nykänen, Max Seeck ja Roope Räty.