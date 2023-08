Miljoonaluokan potti – HJK:n naisten joukkueelle mullistava uutinen

Ankkurisijoittajina ovat mukana ohjelmistoyritys Sievon perustaja ja toimitusjohtaja Sammeli Sammalkorpi ja Mariet Louhento , joka on toiminut mm. Kansallisen Liigan puheenjohtajana. Lisäksi mukana on joukko muita sijoittajia, esimerkiksi Huuhkajat-pelaaja Robin Lod ja HJK Oy:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen .

Uuden yhtiön hallitukseen puheenjohtaja on Anu Ubaud . Hallituksessa istuvat Sammalkorven ja Louhennon lisäksi Kimmo J.Lipponen ja Hasse Eranka . Yhtiölle etsitään toimitusjohtajaa.

– Tämä on erittäin hieno ja odotettu kehitysaskel koko HJK-perheelle. Uudella osakeyhtiöllä on alusta asti ollut HJK Oy:n täysi tuki ja tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä monen asian suhteen. Uuden osakeyhtiön panostukset naisten joukkueeseen ovat ennen kaikkea koko seuran etu ja iso askel kohti tavoitettamme olla pohjoismainen huippuseura, HJK Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoo.

HJK on menestynein seura Kansallisessa liigassa ja sitä edeltäneessä Naisten liigassa. Mestaruuksia helsinkiläisseuralla on 23 kappaletta. Tällä hetkellä HJK on Kansallisen liigan sarjataulukossa sijalla kolme.