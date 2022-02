Jokerit menettää ison sponsorin: "Emme halua olla mukana tukemassa"

Henkilöstövuokrauksesta tunnettu Barona on toimittanut henkilökuntaa Jokerien Hartwall Arenan ottelutapahtumiin. Yhtiön mukaan torstain päätös koskee myös markkinointiyhteistyön loppua.

– Emme halua olla mukana tukemassa Venäjän KHL-liigassa pelaavan Jokereiden toimintaa. Tämä on samalla kannanottomme vallitsevaan tilanteeseen Ukrainassa ja Venäjän sotatoimille siellä, Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä kertoo yhtiön tiedotteessa.

– En tiedä. Juristit saavat selvittää sitä sitten, jos on jotain selvitettävää. Ei se ole sivuseikka, mutta kuitenkin sellainen, joka ei ainakaan aja muiden edelle tällaisessa tilanteessa. Vanhemmat perusteet löytyvät muualta, Määttä kommentoi.

– Teimme tästä kokonaisvaltaisen arvion. Tämä (Ukrainan tilanne) on aika paljon isompi kysymys kuin se, että mikä on jonkun kahden toimijan välinen sopimus. Arvioimme, että tässä tilanteessa on järkevä toimia näin, ja osoittaa samalla kannanottoa maailmanpoliittiseen tilanteeseen.