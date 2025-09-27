Imatran Ketterän ja Kokkolan Hermeksen lauantainen Mestis-ottelu alkoi varsin… erikoisella tavalla.

Ottelua ei ehditty pelata kuin kolme sekuntia, kun pillin ääni kajahti ensimmäistä kertaa Imatralla. Päätuomareiden kädet nousivat ylös, kun Hermeksen hyökkääjä Valdis Dommers huitaisi ja löi Ketterän hyökkääjää Joonatan Lempiäistä aloitustilanteen yhteydessä.

Dommers huitaisi ensin mailallaan Lempiäistä, minkä jälkeen hän täräytti vielä poikittaisella mailalla Ketterän hyökkääjää naamaan.

Ottelun päätuomarit tarkastelivat tilanteen videolta. Lopputuloksena oli ulosajo eli Dommersille tuomittiin 5+20-minuutin rangaistus.

– On kyllä sitten taas yksi erikoisimmista jääkiekko-ottelun aluista, mitä hetkeen muistan, MTV Urheilun selostaja Henri Niemelä ihmetteli.

Video ulosajotilanteesta näkyy jutun yläreunasta.

Ketterä kaatoi lopulta Hermeksen 5–2.