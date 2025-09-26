Jokereiden päävalmentaja Tomek Valtonen ei ilmestynyt perjantain TUTO-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Jokerit joutui selittämään asiaa sosiaalisen median puolella.
Jokerit jäi perjantaina nollille Turussa, kun TUTO oli parempi lukemin 2–0.
Ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen saapui vain kotijoukkue TUTOn päävalmentaja Samuli Marjeta.
– Aloitetaan ottelun lehdistötilaisuus, kun vastustajan päävalmentajaa ei näy missään. Ei viitsi sitä tuolta kopista lähteä hakemaan, tilaisuutta vetänyt selostaja Jani Säteri heitti.
Jokerit selitti Valtosen poissaoloa Instagramissa:
– Valtonen ei osallistunut Turussa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen kommunikaatiovirheen vuoksi, kun tilaisuus alkoi oletettua aikaisemmin, seura ilmoitti.
TUTO nousi illan voittonsa myötä sarjan kärkeen ohi Jokereiden. TUTOn johto on nyt kaksi pistettä.