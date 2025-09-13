Jokerit kärsi Mestis-kauden ensimmäisen tappionsa, kun TUTO haki täydet sarjapisteet Helsingistä 3–1-voitolla.

Turkulaiset marssivat 2–0-johtoon jo yhdeksän minuutin pelin jälkeen Roope Reinin ja Santeri Virran osumilla. Toisen erän alussa Severi Väre karkasi Jokerit-puolustukselta ja viimeisteli TUTO:lle 3–0-maalin.

Jokerit esti TUTO-maalivahti Juuso Helomaan nollapelin vasta puolitoista minuuttia ennen ottelun loppua, kun Jere Henriksson teki isännille kavennusosuman. Helomaalle kirjattiin illan aikana peräti 40 torjuntaa Jokerien Sisu Heikkerin yhdeksää vastaan.

Jokerit avasi kautensa 4–1-voitolla IPK:sta. Perjantaina oli TUTO:n vuoro ottaa 4–3-jatkoaikavoitto iisalmelaisista.

0:45 Severi Väre karkasi läpiajoon ja iski TUTO:lle 3-0-maalin.